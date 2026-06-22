Cardone: “La Lazio sta tentando il ritorno di Peruzzi, ha un buon rapporto con Gattuso”

Giulio Cardone ha commentato il momento in casa Lazio e il possibile innesto di Peruzzi in un’intervista radiofonica concessa a Radiosei. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone sul momento della Lazio e i rumors su Peruzzi nell’intervista

“La Lazio ci sta provando a riportare Peruzzi, poi non ho certezze sul fatto che possa effettivamente tornare. Angelo e Rino hanno sicuramente un buon rapporto. Sarei colpito se andasse in porto”.

Sulla lettera di Floridi pubblicata ieri da Il Tempo

“Con la lettera di Floridi non sono arrivate le risposte che il laziale cerca. Si vuole tornare a sognare, si spettano investimenti o che il presidente passi la mano. Poi tutto il resta diventa irrilevante in questo momento”.

Sulla protesta dei tifosi

“Lo sciopero dei tifosi costa alla Lazio 10 milioni, questa cifra nasce dal calcolo legato agli abbonamenti e ai diritti tv. Gli abbonamenti lo scorso anno hanno fruttato 8 milioni e quest’anno il boicottaggio annunciato dai tifosi credo sarà molto seguito, in più i diritti televisivi hanno già avuto una contrazione; persi 2 milioni persi la posizione in classifica e 2 sono venuti meno per la desertificazione allo stadio. Quindi intanto parliamo di 10 milioni, poi c’è il capitolo merchandising. A fine stagione si potrebbe arrivare a 20 milioni di perdite”.

Redazione Lazionews.eu

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