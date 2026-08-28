Cardone: “Sarri vuole Romagnoli, ore decisive. Zhegrova? Arriva a una condizione”

Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei ha parlato della questione Romagnoli-Atalanta, della voce di mercato relativa a Zhegrova e molto altro ancora. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Romagnoli

“La Lazio deve preoccuparsi di non perdere tasselli importanti, mi riferisco a Romagnoli; da Bergamo mi hanno detto che da oggi alla fine del mercato saranno giorni decisivi. Questa era una trattativa legata anche all’eventuale qualificazione in Conference dell’Atalanta, arrivata poi arrivata ieri, e alla cessione di Ahanor. Questa è una situazione che cambierà l’assetto della squadra: dopo Pinamonti e Frattesi, la difesa con la partenza di Romagnoli sarebbe il reparto più indietro. Giuntoli e Percassi non pensano a Romagnoli, ma sarebbe una mossa per accontentare Sarri, che nel frattempo insiste“.

Cardone su Zebic e Romagnoli

“Intanto la Lazio pensa a Zebic. Ad ogni modo, Romagnoli non resterebbe scontento alla Lazio; nonostante sia saltata la trattativa a gennaio, la sua serietà e la sua lazialità, lo hanno portato a fare bene. Lui è andato a Bologna per rispetto della squadra e dei tifosi, perché effettivamente non poteva giocare. Trattenerlo sarebbe importantissimo”.

Cardone su Zhegrova

“C’è qualcosa di vero nel tentativo, ma si andrebbe avanti qualora partisse Cancellieri. Lui ha un contratto con la Juve fino al 2030 a 2,5 milioni. Però ripeto, dipende eventualmente dalla cessione di Cancellieri, la Juventus sarebbe predisposta alla trattativa”.

Redazione Lazionews.eu

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