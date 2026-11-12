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INTERVISTE

Cardone: “Nonostante il primato i tifosi sono scettici, ricordano ciò che accadde nel 2023”

Published

55 minuti ago

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Cardone intervista Lazio scetticismo tifosi

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato dello scetticismo dei tifosi della Lazio nonostante il primato in classifica, ricordando ciò che accadde nel 2023: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio e lo scetticismo dei tifosi

Dopo ciò che non è accaduto nel 2023, a Champions raggiunta e con la cessione di Milinkovic, c’è scetticismo, alcuni tifosi pensano che tornare in Europa non sarebbe il nuovo punto di partenza per poi crescere, ma stavolta la situazione è un po’ diversa. Se Lotito ha deciso di non vendere la società, lo ripete spesso. Se poi a gennaio ripartiamo con i soliti problemi di mercato è chiaro che questo è un cane che si morde la coda”.

Cardone sulla Nazionale

“Frattesi dovrebbe giocare stasera insieme a Barella, con quest’ultimo che credo si sposterà a sinistra. Sono sette i nazionali di cui farà a meno in questi giorni Gattuso; è importante la convocazione di Belahyane col Marocco, terza per lui, arrivata grazie a quello che sta facendo con la Lazio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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