Cardone: “A gennaio non si venda nessuno, l’Europa è essenziale”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è unito alla richiesta di Gattuso a Lotito di non vendere nessuno a gennaio: il mercato bloccato è una possibilità concreta, ma l’obiettivo Europa è troppo importante.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul mercato bloccato e l’obiettivo Europa

“Il mercato bloccato è una possibilità e non va preso alla leggera, è sintomo di conti che non funzionano. Sia a livello di immagine che pratico non è il massimo. Mettiamo il caso che la Lazio sarà in classifica così in alto a dicembre e Gattuso magari individua un tassello che fa al caso suo: non poterlo prendere è sicuramente un problema”.

Sui calciatori in scadenza di contratto

“L’importante è che non si venda nessuno a gennaio, neanche le riserve perché qui il gruppo è solido, vediamo coinvolto anche chi gioca poco. Lazzari, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri sono i calciatori con il contratto in scadenza. Anche Fares fa parte di questo gruppo”.

Sull’obiettivo Europa

“Credo la Lazio faccia all-in sull’Europa. Il mercato estivo ha fatto capire che l’obiettivo è tornare in Europa. Chiaro che arriveranno delle offerte per alcuni calciatori visto ciò che sta facendo la Lazio, vedremo se la società resisterà. Per i conti della Lazio centrare l’Europa League sarebbe importantissimo, la Conference meno visti gli introiti”.

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