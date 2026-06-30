Cardone: “Mercato? Dominguez mi sembra quello più alla portata, su Gila anche la Juve”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle novità di mercato della Lazio: ecco le sue dichiarazioni nell’intervista.

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Le parole di Cardone sul mercato della Lazio nell’intervista

“Sono più ottimista su Dominguez che su Martinez, visti i costi e le possibili aste. Quella legata a Dominguez è una situazione più accessibile per la Lazio. Coppola piace molto a Formello e piace anche a Gattuso che lo ha portato in Nazionale; il Paris vuole tenerselo, lui vorrebbe venire a Roma. Dominguez mi sembra quello più alla portata fino ad ora, parliamo di una valutazione di 10 milioni che potrebbe scendere visto che non ha troppi corteggiatori”.



Cardone su Gila

“Per Gila si sta scatenando un’asta, oltre a Napoli e Atalanta, ci sono anche le milanesi e la Juve. L’offerta più concreta al momento comunque è quella della Dea, che può arrivare a 25 milioni con i bonus”.

Cardone su Peruzzi

“Peruzzi ha le idee chiare su quello che vuole: nessuna interferenze sulle sue competenze. Sarebbe una figura di mediazione tra spogliatoio e società. Non può passare come ‘specchietto per le allodole’. In tutto questo, Fabiani deve capire che la figura di Peruzzi sarebbe un valore aggiunto per la Lazio e anche per lui; ha carisma e spessore. Fai il bene della Lazio se gli dai le garanzie che chiede”.

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