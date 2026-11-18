Cardone, intervistato ai microfoni di Radiosei, ha commentato la situazione della Lazio in chiave societaria in vista del mercato di Gennaio, lasciando intendere potrebbe essere a zero o bloccato, commentando poi la prossima partita dei biancocelesti e il momento di diversi giocatori. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Cardone nell’ intervista sul mercato

“I documenti non sono ancora stati consegnati, c’è tempo fino a fine novembre. Se in questi documenti la società riuscirà a far quadrare i conti è chiaro che la decisione sarà ‘saldo zero’ e non ‘mercato bloccato’, ma c’è pessimismo su questa situazione. Vediamo quindi se nel frattempo la società riuscirà a sistemare i conti e a cambiare la situazione in saldo zero, che sarebbe importante anche a livello di immagine. Il patto tra Gattuso e la società è che non gli verrà venduta a gennaio l’ossatura importante, i giocatori più utilizzati. Il gioco di Gattuso si basa molto sugli esterni offensivi quindi se potrà, lì chiederà qualcosa dal mercato”.

Le parole di Cardone nell’intervista sui giocatori

“Frattesi si sta allenando in gruppo, notizia confortante. A questo punto giocherà dall’inizio. La formazione quindi è fatta. L’unico dubbio è Provstgaard-Doekhi, dipenderà dal danese, se tornerà affaticato dalla Nazionale. La cosa positiva è che per la panchina hai recuperato giocatori importanti come Rovella, Cataldi e, soprattutto, Gudmundsson che potrà essere una risorsa importante”.

“Pellegrini? La scelta è più legata ad una prospettiva societaria visto che a Pedraza è stato fatto un contratto di quattro anni, Pellegrini è in scadenza e ha una serie di bonus che scattano con le presenze; è vero che Gattuso non si fa condizionare, ma in qualcosa deve anche assecondare le scelte societarie. Considerando tutto, il titolare ora è Pedraza ma Gattuso stima molto Pellegrini e si battuto con la società per farlo reintegrare. Nessuno ci assicura che Pedraza ha i 90′ quindi Pellegrini potrebbe subentrare già col Lecce”.

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