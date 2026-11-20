INTERVISTE
Cardone: “Mercato? Il saldo zero è escluso. Sarà blocco? Vi spiego la situazione”
Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, si è concentrato soprattutto sul prossimo mercato della Lazio, in costante oscillamento tra il blocco totale e l’apertura: ecco le sue parole.
Leggi anche: Stramaccioni: “Gattuso ha smentito gli scettici. Pedraza e Noslin? Vi dico cosa penso”
Le parole di Cardone nell’intervista sul mercato della Lazio
“Lo spiraglio che si è aperto sul pessimismo legato al blocco totale del mercato riguarda la possibilità, secondo l’articolo 90 delle Noif, di mettere in atto una serie di mosse per sbloccarlo e poter operare sul mercato. Ad ogni modo, o il mercato te lo bloccano in entrata, oppure sarà libero dopo gli interventi della società mirati a sbloccarlo. Il saldo zero me lo hanno escluso, non ci sono vie di mezzo. Mi hanno confermato che se arriverà il blocco, come probabilmente accadrà, si potrà intervenire per sbloccare la situazione, a quel punto dipenderà dalla volontà.
Anche se ci sarà la sanzione, ogni club avrà la possibilità, fino al termine della sessione di mercato, di sanare il deficit e rientrare nei parametri. I numeri che fanno la differenza al momento non si sanno ufficialmente, noi possiamo fare delle previsioni basandoci un po’ sul bilancio passato e un po’ su ciò che è accaduto dopo. A me hanno detto che a breve si sapranno queste cifre. Gattuso rinuncerebbe anche a chiedere acquisti, in cambio di mantenere questa rosa”.
Cardone su Provstgaard
“Provstgaard ha giocato entrambe le partite con la Danimarca dall’inizio alla fine, quindi è possibile vedere domani Doekhi e Diogo Leite al centro della difesa. Col Lecce scenderà in campo una Lazio ‘nuova”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Tavares ci prova per il derby, due mesi per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO4 ore ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Hutchinson torna di moda: nome caldo per la fascia, Fabiani a lavoro