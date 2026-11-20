Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, si è concentrato soprattutto sul prossimo mercato della Lazio, in costante oscillamento tra il blocco totale e l’apertura: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul mercato della Lazio

“Lo spiraglio che si è aperto sul pessimismo legato al blocco totale del mercato riguarda la possibilità, secondo l’articolo 90 delle Noif, di mettere in atto una serie di mosse per sbloccarlo e poter operare sul mercato. Ad ogni modo, o il mercato te lo bloccano in entrata, oppure sarà libero dopo gli interventi della società mirati a sbloccarlo. Il saldo zero me lo hanno escluso, non ci sono vie di mezzo. Mi hanno confermato che se arriverà il blocco, come probabilmente accadrà, si potrà intervenire per sbloccare la situazione, a quel punto dipenderà dalla volontà.

Anche se ci sarà la sanzione, ogni club avrà la possibilità, fino al termine della sessione di mercato, di sanare il deficit e rientrare nei parametri. I numeri che fanno la differenza al momento non si sanno ufficialmente, noi possiamo fare delle previsioni basandoci un po’ sul bilancio passato e un po’ su ciò che è accaduto dopo. A me hanno detto che a breve si sapranno queste cifre. Gattuso rinuncerebbe anche a chiedere acquisti, in cambio di mantenere questa rosa”.

Cardone su Provstgaard

“Provstgaard ha giocato entrambe le partite con la Danimarca dall’inizio alla fine, quindi è possibile vedere domani Doekhi e Diogo Leite al centro della difesa. Col Lecce scenderà in campo una Lazio ‘nuova”.

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