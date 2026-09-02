Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Gattuso voleva Harder, Gud scelta di Fabiani. Romagnoli va in Qatar”

Published

4 ore ago

on

Cardone intervista mercato Lazio retroscena

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Lazio: da Romagnoli all’Al-Sadd all’arrivo di Gudmundsson, fino al retroscena su Harder e alla permanenza di Cancellieri. Ecco le sue parole.

Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Romagnoli

“Mercato concluso ma per quanto riguarda la Lazio dobbiamo aspettare il termine in Qatar per capire cosa accadrà con Romagnoli, al momento la situazione è work in progress. Stanno provando ad accontentare la Lazio sulle modalità di pagamento. La Lazio non vuole prendere la prima rata del pagamento tra sei mesi. L’Atalanta non c’è mai stata seriamente, c’è stata l’intenzione di Sarri di portarlo a Bergamo ma la società aveva diversi dubbi su un calciatore di 31 anni”.

Cardone sul voto al mercato della Lazio

“Al momento il mio voto al mercato è 7, ma se va via Romagnoli rimani con tre centrali più Marusic adattato e così il voto generale scenderebbe almeno di mezzo punto. Non di più perché dobbiamo fidarci di Gattuso”.

Cardone su Cancellieri

Gattuso ha bisogno di Cancellieri, anche se il titolare è Isaksen, perché è un giocatore di gamba e qualche garanzia la dà pure dietro. Gudmundsson? Fabiani ha deciso di prenderlo, viste le condizioni economiche vantaggiose. Prendendo lui, il centravanti di riserva è Noslin, mentre sulla destra a Gattuso vanno bene Isaksen e Cancellieri”.

Cardone e il retroscena su Harder

Il preferito di Gattuso come centravanti era Harder, ma la Lazio non è riuscita a prenderlo per i costi. Lotito avrebbe voluto Icardi, ma il calciatore non ha dato l’apertura finale; comunque l’attaccante non ha ancora trovato squadra quindi vedremo, ma penso che l’idea della Lazio sia quella di rimanere così. Vediamo Pinamonti, questa per lui rappresenta l’occasione della vita, è molto motivato”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI