Cardone: “Gattuso voleva Harder, Gud scelta di Fabiani. Romagnoli va in Qatar”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Lazio: da Romagnoli all’Al-Sadd all’arrivo di Gudmundsson, fino al retroscena su Harder e alla permanenza di Cancellieri. Ecco le sue parole.

Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Romagnoli

“Mercato concluso ma per quanto riguarda la Lazio dobbiamo aspettare il termine in Qatar per capire cosa accadrà con Romagnoli, al momento la situazione è work in progress. Stanno provando ad accontentare la Lazio sulle modalità di pagamento. La Lazio non vuole prendere la prima rata del pagamento tra sei mesi. L’Atalanta non c’è mai stata seriamente, c’è stata l’intenzione di Sarri di portarlo a Bergamo ma la società aveva diversi dubbi su un calciatore di 31 anni”.

Cardone sul voto al mercato della Lazio

“Al momento il mio voto al mercato è 7, ma se va via Romagnoli rimani con tre centrali più Marusic adattato e così il voto generale scenderebbe almeno di mezzo punto. Non di più perché dobbiamo fidarci di Gattuso”.

Cardone su Cancellieri

“Gattuso ha bisogno di Cancellieri, anche se il titolare è Isaksen, perché è un giocatore di gamba e qualche garanzia la dà pure dietro. Gudmundsson? Fabiani ha deciso di prenderlo, viste le condizioni economiche vantaggiose. Prendendo lui, il centravanti di riserva è Noslin, mentre sulla destra a Gattuso vanno bene Isaksen e Cancellieri”.

Cardone e il retroscena su Harder

“Il preferito di Gattuso come centravanti era Harder, ma la Lazio non è riuscita a prenderlo per i costi. Lotito avrebbe voluto Icardi, ma il calciatore non ha dato l’apertura finale; comunque l’attaccante non ha ancora trovato squadra quindi vedremo, ma penso che l’idea della Lazio sia quella di rimanere così. Vediamo Pinamonti, questa per lui rappresenta l’occasione della vita, è molto motivato”.

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