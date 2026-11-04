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INTERVISTE

Cardone: “A gennaio mercato bloccato. Taylor? Arriveranno offerte importanti”

Published

28 minuti ago

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Cardone intervista mercato Lazio Taylor

Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato di gennaio quasi sicuramente bloccato, delle offerte che arriveranno per Taylor e Nuno Tavares e dei vari rinnovi, tra cui quello di Isaksen: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone sul mercato bloccato a gennaio

“Si procede un po’ per step. Il mercato della Lazio, stando ai conti di settembre, sarà sicuramente bloccato a gennaio. Non potrai acquistare, poi per fine marzo dovrai sistemare la situazione per non avere il mercato totalmente bloccato in estate. Almeno al saldo zero ci devi arrivare, quindi quello che potranno tagliare, lo taglieranno”.

Cardone sui rinnovi

“Cancellieri forse, Lazzari no, Cataldi potrebbe. Pellegrini non credo, vedremo se troverà qualcosa, lui rinnoverebbe a vita con la Lazio. Per quanto riguarda Isaksen, con il rinnovo vogliono portare il suo stipendio a 2 milioni, stanno trattando e sono a buon punto”.

Cardone sulle offerte per Taylor e Nuno Tavares

Per Taylor aspettiamoci offerte importanti a gennaio. Anche Tavares. Sono giocatori che interessano adesso ai grandi club. Dovrà essere bravo Gattuso ad isolarli dalle voci e deve essere brava anche la società. Ora c’è da seguire l’allenatore, la società è stata brava a dargli fiducia ma ora deve continuare. Al momento Gattuso non ha sbagliato nulla e non c’è motivo per non seguirlo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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