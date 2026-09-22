INTERVISTE
Cardone: “Gattuso studioso di calcio, così si gioca oggi”
Il 433 di mister Gennaro Gattuso ha convinto il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone che nella consueta intervista per Radiosei ha così raccontato: con questo modulo la Lazio sta giocando un grande calcio.
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Le parole di Cardone nell’intervista sul modulo di Gattuso
“Gattuso è uno studioso di calcio, molto più di quanto si possa immaginare a causa della famosa narrazione di cui è ostaggio. Studia, si informa, ama un calcio offensivo, va giudicato anche rispetto a quello che riesce a proporre in campo dal punto di vista tattico. Nel momento positivo, come tutti gli altri tecnici, si concentra e lavora sugli aspetti che non vanno. Ma non possiamo dimenticare il primo tempo con il Milan. Favoloso, completo, c’era tutto, da prendere quel video e consegnarlo nelle scuole calcio”.
Cardone sul 433
“Così si gioca il 4-3-3 aggressivo e moderno. Un tipo di calcio molto dispendioso che poi presenta il conto. Anche su questo dovrà fare delle riflessioni nel corso di questa lunga sosta. Quello è stato il manifesto della Lazio di Gattuso al quale va aggiunta una migliore gestione delle energie. Soprattutto quando non puoi aiutare la squadra con i famosi cinque cambi che tutti utilizzano”.
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