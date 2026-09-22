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INTERVISTE

Cardone: “Gattuso studioso di calcio, così si gioca oggi”

Published

1 ora ago

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Cardone intervista modulo Gattuso

Il 433 di mister Gennaro Gattuso ha convinto il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone che nella consueta intervista per Radiosei ha così raccontato: con questo modulo la Lazio sta giocando un grande calcio.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul modulo di Gattuso

“Gattuso è uno studioso di calcio, molto più di quanto si possa immaginare a causa della famosa narrazione di cui è ostaggio. Studia, si informa, ama un calcio offensivo, va giudicato anche rispetto a quello che riesce a proporre in campo dal punto di vista tattico. Nel momento positivo, come tutti gli altri tecnici, si concentra e lavora sugli aspetti che non vanno. Ma non possiamo dimenticare il primo tempo con il Milan. Favoloso, completo, c’era tutto, da prendere quel video e consegnarlo nelle scuole calcio”.

Cardone sul 433

“Così si gioca il 4-3-3 aggressivo e moderno. Un tipo di calcio molto dispendioso che poi presenta il conto. Anche su questo dovrà fare delle riflessioni nel corso di questa lunga sosta. Quello è stato il manifesto della Lazio di Gattuso al quale va aggiunta una migliore gestione delle energie. Soprattutto quando non puoi aiutare la squadra con i famosi cinque cambi che tutti utilizzano”.

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