Cardone: “Vi dico chi gioca contro il Napoli”

Napoli Lazio è alle porte, qualche dubbio di formazione non manca e proprio di questo ha parlato il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone nella sua consueta intervista per Radiosei.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Napoli Lazio

“Tavaras è affaticato, però dovrebbe iniziare la gara per poi magare lasciare il campo a mezz’ora dalla fine. La Lazio deve guardare con grande attenzione Napoli-Roma, lì loro hanno fatto una buona partita. Il Napoli domenica o crolla o si rilancia. Cataldi e Rovella? Cataldi sta bene, non ha tutta la partita sulle gambe. Rovella andrà in panchina domenica, così come Marusic; sono stati recuperati, poi avranno tutta la sosta per lavorare bene. Gudmundsson dopo la pausa, da capire se già contro il Lecce. Con molta probabilità giocherà Pinamonti, con Noslin che trasloca a sinistra ma non è l’unica opzione che sta valutando Gattuso.

Cardone sul Flaminio

“Per quanto riguarda lo stadio Flaminio, io so che l’accordo è per una capienza di 47mila spettatori. La Lazio non era disposta a scendere sotto i 45mila. Ci sono altre situazioni da chiarire, ma al momento l’Inter sta andando avanti. Parlano di incontri positivi, ma non credo arriveranno ulteriori risposte entro il 2026″.

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