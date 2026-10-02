Cardone: “Zaccagni out in Nazionale fa strano. Sponsor Lazio? Verso il rinnovo con Mizuno”

Giulio Cardone ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato della Lazio e più nello specifico dello Stadio Flaminio, del possibile nuovo sponsor e dell’assenza di Mattia Zaccagni dai convocati di Mancini in Nazionale.

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Le parole di Cardone sulla Lazio

Sul Flaminio

“Capienza del Flaminio? Lotito insiste, almeno per il momento, sui 50mila posti.”

L’assenza di Zaccagni in Nazionale

“Lo schema che ha funzionato meglio di questa Nazionale è con Raspadori a destra che diventa trequartista, il gioco che piace a Zaccagni, chiaramente partendo da sinistra. Vederlo fuori dalle convocazioni fa un po’ strano, ci sono vecchie ruggini con Mancini, ma il ct non ha chiuso le porte a Zac.”

“La suggestione Adidas me l’hanno smentita, si dovrebbe andare verso il rinnovo con Mizuno. La Lazio è un’azienda, ma ci sono i sentimenti dei tifosi in mezzo. Per gestire bene un’azienda non devi spendere più di quanto incassi, questo è il ragionamento di Lotito, da sempre. Percassi ha ragionato come lui per tanto tempo, ma poi si è reso conto che in questo nuovo calcio non ce la faceva più a stare al passo quindi prima ha venduto la minoranza e poi la maggioranza del pacchetto societario. Non è sbagliato il ragionamento di Lotito sull’azienda, ma il calcio va da un’altra parte.”

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