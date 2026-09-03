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INTERVISTE

Cardone: “L’esclusione di Pellegrini è stata una scelta societaria, Gattuso non la condivide”

Published

2 ore ago

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Luca Pellegrini

In un’intervista concessa a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato dell’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista dei calciatori consegnata alla Lega in vista del posticipo di campionato di lunedì contro l’Udinese. Anche Patric, altro esubero, è fuori dall’elenco, nonostante vi fosse lo spazio per inserire due giocatori in più.

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L’intervista a Cardone su Luca Pellegrini e la sua esclusione dalla lista dei convocabili

“La Lazio ha la predisposizione a farsi male da sola, creando casi anche quando si possono evitare. La lista ha ancora dei posti disponibili e l’esclusione di Pellegrini è una scelta societaria, non condivisa da Gattuso. L’allenatore reputa il giocatore importante per il gruppo, come vi ho già detto, è amico sia di Frattesi sia di Pinamonti”.

“Gattuso sta puntando molto sul gruppo, quindi sarebbe meglio evitare scelte che intaccano il gruppo stesso.”

Cardone sulla difesa

“La Lazio ha fatto sapere che non interverrà sul mercato degli svincolati, ora Gattuso ha tre centrali, Marusic adattato e i fratelli Bordon. Su Romagnoli è stato sbagliato il progetto: doveva essere il leader da far rimanere fino al termine della carriera”.

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