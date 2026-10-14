Cardone: “Marusic ha avuto una ricaduta, attesa per gli esami di Rovella”

Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei ha fatto il punto sull’infermeria della Lazio che conta ancora diversi calciatori infortunati.

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Il punto di Cardone sull’infermeria della Lazio.

“La Lazio torna ad allenarsi oggi, vedremo se gli esami a cui si è sottoposto Rovella gli permetteranno di allenarsi, Cataldi è in gruppo da qualche giorno quindi da Torino può essere impiegato magari qualche minuto nel finale, Cancellieri fra domani e dopodomani torna con gli altri. Marusic ha avuto una ricaduta quindi non ci sarà. La panchina è più o meno la stessa, con Cataldi che sta meglio e Cancellieri che torna. Gudmundsson il tutore lo toglie tra domenica e lunedì, quindi a partire da quel momento si potrà fare il conto alla rovescia per il suo rientro.

Gattuso ha scelto di prendersi un rischio con questa Lazio, molto propositiva, offensiva, quello di andare; un rischio che se non trova pronto Mandas potrebbe complicare le cose. Oltre all’intuizione di Mandas, Fabiani ha individuato quattro centrali che sono bravi e sono costati in tutto 14 milioni e mezzo (3+7 e mezzo di riscatto il croato). Sono tutti di buon livello, tutti titolari”.

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