Cardone: “Doppietta Noslin segnale importante per Gattuso. Aquilani con squadra presuntuosa”

Il giornalista Giulio Cardone ha espresso il proprio pensiero sulla vittoria della Lazio contro il Sassuolo in un’intervista ai microfoni di Radiosei.

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Le parole di Cardone su Sassuolo-Lazio

“Importante vedere Noslin andare in gol, per un centravanti è fondamentale. Ha segnato due gol molto belli ed è importante. Gli elogi vanno a tutti chiaramente. Sugli attaccanti ha avuto ragione Gattuso e Noslin ieri ha mandato un segnale importante. Gattuso ha creato un’alchimia speciale tra i giocatori, nello spogliatoio. Tutti danno di più.

Credo che l’emozione che lega a questa squadra sia data dalla sua capacità di aggredire, di andare sempre a far male all’avversario, non farlo ragionare. Questo gioco è emozionante, anche per la mentalità. Ieri Aquilani ha presentato una squadra ‘presuntuosa’ contro una Lazio che sta facendo bene.”

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