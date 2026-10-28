Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Doppietta Noslin segnale importante per Gattuso. Aquilani con squadra presuntuosa”

Published

3 ore ago

on

Tijjani Noslin con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il giornalista Giulio Cardone ha espresso il proprio pensiero sulla vittoria della Lazio contro il Sassuolo in un’intervista ai microfoni di Radiosei.

Leggi Anche: Rambaudi sui singoli: “Sutalo il vero leader della difesa. Belahyane si vede nella difficoltà”

Le parole di Cardone su Sassuolo-Lazio

“Importante vedere Noslin andare in gol, per un centravanti è fondamentale. Ha segnato due gol molto belli ed è importante. Gli elogi vanno a tutti chiaramente. Sugli attaccanti ha avuto ragione Gattuso e Noslin ieri ha mandato un segnale importante. Gattuso ha creato un’alchimia speciale tra i giocatori, nello spogliatoio. Tutti danno di più.

Credo che l’emozione che lega a questa squadra sia data dalla sua capacità di aggredire, di andare sempre a far male all’avversario, non farlo ragionare. Questo gioco è emozionante, anche per la mentalità. Ieri Aquilani ha presentato una squadra ‘presuntuosa’ contro una Lazio che sta facendo bene.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI