Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Pedraza non è piaciuto a Gattuso. Ecco le gerarchie dei terzini”

Published

3 ore ago

on

Cardone intervista terzini Lazio Monza

Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei parlando delle prossime partite della Lazio e di chi saranno i terzini titolari nella formazione dei biancocelesti. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Agostinelli: “Unico dubbio con il Monza: Pinamonti o Noslin?”

L’intervista di Cardone sui terzini della Lazio

“In generale penso che il titolare sarà Marusic. Non contro il Monza, ma poi tornerà lui. Lazzari credo che andrà fino alla scadenza, non mi aspetto niente a gennaio a meno che non ci sarà qualche opportunità che coglierà; Sassuolo e Monza si erano fatti vivi per lui ma il giocatore ha rifiutato queste destinazioni. A sinistra vedremo cosa succederà con Pellegrini, per Gattuso viene dopo Tavares; anche per il mercato servirebbe farlo vedere anziché tenerlo fuori lista”. 

Cardone su Pedraza

“Pedraza? La cosa particolare, stando alla carriera, è che al suo arrivo era il titolare, con Tavares anche sul mercato e Pellegrini, che aveva iniziato bene con Gattuso, pronto a fare da vice. Alla fine c’è stata la rimonta del portoghese, la svolta negativa di Pedraza c’è stata col Mantova, non è piaciuto. Gattuso si aspettava un giocatore più forte, sui cui poter contare di più”.

Su Lazio Monza

“Lazio-Monza? Gara insidiosa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI