Cardone: “Pedraza non è piaciuto a Gattuso. Ecco le gerarchie dei terzini”

Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei parlando delle prossime partite della Lazio e di chi saranno i terzini titolari nella formazione dei biancocelesti. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Agostinelli: “Unico dubbio con il Monza: Pinamonti o Noslin?”

L’intervista di Cardone sui terzini della Lazio

“In generale penso che il titolare sarà Marusic. Non contro il Monza, ma poi tornerà lui. Lazzari credo che andrà fino alla scadenza, non mi aspetto niente a gennaio a meno che non ci sarà qualche opportunità che coglierà; Sassuolo e Monza si erano fatti vivi per lui ma il giocatore ha rifiutato queste destinazioni. A sinistra vedremo cosa succederà con Pellegrini, per Gattuso viene dopo Tavares; anche per il mercato servirebbe farlo vedere anziché tenerlo fuori lista”.

Cardone su Pedraza

“Pedraza? La cosa particolare, stando alla carriera, è che al suo arrivo era il titolare, con Tavares anche sul mercato e Pellegrini, che aveva iniziato bene con Gattuso, pronto a fare da vice. Alla fine c’è stata la rimonta del portoghese, la svolta negativa di Pedraza c’è stata col Mantova, non è piaciuto. Gattuso si aspettava un giocatore più forte, sui cui poter contare di più”.

Su Lazio Monza

“Lazio-Monza? Gara insidiosa”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP