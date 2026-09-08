Cardone: “Da Gattuso lavoro straordinario, mentale e tattico. Frattesi è un leader”

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato la vittoria esterna della Lazio contro l’Udinese e ha elogiato il grande lavoro che sta facendo Gattuso. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Probabili formazioni Lazio Milan: Gattuso sfida il suo passato, ecco il probabile undici

Le parole di Cardone nell’intervista su Udinese Lazio

“Questa la Lazio di Frattesi, Gattuso e il gruppo. Rino sta facendo un grande lavoro sia sulla testa dei giocatori, che a livello tattico. La Lazio riempie l’area avversaria di tanti uomini, sotto di 1-0 in altre occasioni si sarebbe abbattuta ma ieri non è successo. Poi è chiaro che un calcio così verticale esalta le doti di Frattesi. Aspettiamo il centravanti, lì c’è da migliorare. La squadra per come sta insieme e per come si diverte, è bella da vedere. Tavares che sorride e che sta così in mezzo al gruppo non l’avevo mai visto.

La Lazio prende un gol quando era in 10, il regolamento andrebbe rivisto per le occasioni come quella di ieri. Tutto sommato però l’avvento di Orsato ha portato ad un arbitraggio modello Premier League, si vede. Già il gioco effettivo è aumentato. Sul podio di ieri metterei Frattesi, Taylor e Doekhi a livello simbolico, per ciò che ci ha fatto vedere sia dietro che davanti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP