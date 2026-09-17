Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Icardi? La Lazio ha scelto. Pinamonti? Se al 100%, gioca lui a Venezia”

Published

3 ore ago

on

Cardone intervista Venezia Lazio Icardi Pinamonti

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato di Icardi ormai vicino al Tottenham, di Pinamonti in vista di Venezia Lazio e del Milan di Amorim visto in Europa League. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Mieli: “Nella destra la faida laziale è incredibile. Lotito ha dato il suo telefono alla Procura”

Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Icardi e gli svincolati

Su Icardi c’è il Tottenham ora, la Lazio ha fatto la sua scelta. Se Pinamonti e Noslin non dovessero dare segnali, chissà. La sosta lunga interessa agli agenti degli svincolati, così come ad alcuni club”.

Cardone sul Milan di Amorim

“Il Milan visto ieri fa aumentare i rimpianti, Amorim continua a fare confusione, sta facendo scelte strane”.

Cardone su Pinamonti in vista di Venezia Lazio

“L’attacco contro il Venezia? Se Pinamonti si è allenato al 100% credo possa partire titolare, nonostante il gol di Noslin. Anche per prendere fiducia”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI