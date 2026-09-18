INTERVISTE
Cardone: “A Venezia stesso undici del Milan, unico dubbio in avanti. Formello? C’è sconforto”
Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Penzo tra Venezia e Lazio, dei dubbi di formazione e dello sconforto che regna a Formello dopo la notizia dell’indagine della Procura per aggiotaggio.
Leggi anche: Il punto sugli infortunati in vista della sosta
Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio
Cardone su Gattuso
“Nella carriera di Gattuso si ripete il dover isolare la squadra da ciò che accade intorno. Lui ha già affrontato situazioni simili, vedi Creta dove ha messo 50mila euro di tasca sua per i calciatori oppure Pisa o a Napoli dove arriva con De Laurentiis in causa con i giocatori”.
Cardone sullo sconforto a Formello
“A Formello c’è sconforto e delusione per le ultime vicende perché c’era quasi la sensazione che ci potesse essere un riavvicinamento con la tifoseria. I tifosi contro la squadra non hanno niente, anzi, hanno sempre dimostrato affetto e vicinanza”.
Cardone sulla probabile formazione
“L’11 di domani? Identico a quella che ha affrontato il Milan, c’è da capire chi verrà scelto fra Pinamonti e Noslin. Io penso che Noslin, dopo il gol, potrà giocare di nuovo dall’inizio; la sua condizione è ottima, mentre Pinamonti non sta ancora benissimo”.
Cardone sulla Nazionale
“Per quanto riguarda la Nazionale, questa sera verrà diramata la lista dei convocati di Mancini e non dovrebbero esserci né Zaccagni, né Cancellieri”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi in gruppo: contro il Venezia spera in uno spezzone
-
NOTIZIE4 ore ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui
-
NOTIZIE1 giorno ago
Floriani, altro che vice Marusic: Gattuso ha un titolare in più