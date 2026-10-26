Caressa sulla classifica della Lazio: “Siamo sicuri che li davanti non c’entri niente?”

Fabio Caressa è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club in onda su Sky Sport e si è soffermato sulla crescita della Lazio e sul primo posto in classifica in concomitanza con l’Inter.

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Le parole di Caressa sulla Lazio

“Due settimane fa la Lazio aveva numeri impressionanti a livello fisico, adesso sta mettendo in mostra dei dati positivi anche a livello di gioco. Ma siamo sicuri che la Lazio non c’entri niente lì davanti? È così? Dopo otto giornate è in testa alla classifica, quasi a punteggio pieno… non è che non c’entri proprio niente. Con il massimo del rispetto, ma in alcuni punti questa Lazio di Gattuso ricorda quella del ’74 di Maestrelli.”

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