Connect with us

INTERVISTE

Caressa sulla classifica della Lazio: “Siamo sicuri che li davanti non c’entri niente?”

Published

2 ore ago

on

I giocatori della Lazio festeggiano dopo un gol segnato Lazionews.eu

Fabio Caressa è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club in onda su Sky Sport e si è soffermato sulla crescita della Lazio e sul primo posto in classifica in concomitanza con l’Inter.

Leggi Anche: Boniek: “La Lazio è stata straordinaria, i giocatori stanno bene con Gattuso”

Le parole di Caressa sulla Lazio

“Due settimane fa la Lazio aveva numeri impressionanti a livello fisico, adesso sta mettendo in mostra dei dati positivi anche a livello di gioco. Ma siamo sicuri che la Lazio non c’entri niente lì davanti? È così? Dopo otto giornate è in testa alla classifica, quasi a punteggio pieno… non è che non c’entri proprio niente. Con il massimo del rispetto, ma in alcuni punti questa Lazio di Gattuso ricorda quella del ’74 di Maestrelli.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI