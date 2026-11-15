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INTERVISTE

Caressa: “Vi spiego perché non ho urlato al gol di Frattesi contro la Francia”

Published

48 minuti ago

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Il telecronista Fabio Caressa, ai microfoni di Radio Deejay ha parlato della polemica suscitata dal suo racconto del gol di Frattesi durante Italia Francia.

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Le parole di Caressa in merito alla polemica sul racconto del gol di Frattesi.

“Mi dicono che cambio squadra ogni tre giorni per le telecronache. Per esempio, ho fatto la telecronaca in differita della Nazionale e ho urlato un po’ meno al gol di Frattesi perché non ero sicurissimo di averlo beccato, visto che c’era anche Pio. Allora tutti mi hanno chiesto: ‘Perché hai urlato meno al gol di Frattesi?’. Perché non ero sicuro, pensavo potesse essere Pio. Non c’è il tifo dietro, ci sono anche problemi tecnici che possono influire”.

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