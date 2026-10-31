Caressa:”Stadi non sono opere d’arte. Altrimenti Lazio e Roma…”

Il telecronista Fabio Caressa, durante Deejay Football Club, ha parlato della situazione degli stadi italiani, con una battuta su Lazio e Roma, e dei suoi pronostici per la prossima giornata. Ecco cosa ha detto.

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Le dichiarazioni Caressa su Lazio, Roma e gli stadi italiani

“Siamo indietro di trent’anni rispetto a stadi fatti trent’anni fa. Gli stadi non sono opere d’arte, ma commodities, ovvero spazi dove la gente deve stare comoda. Altrimenti Roma e Lazio dovrebbero giocare ancora al Colosseo…“

I pronostici di Caressa sulla classfica della Lazio

“Se oggi l’Inter vince e domani Juve e Napoli pareggiassero, le prime quattro in classifica sarebbero già abbastanza definite perché anche la Lazio si distanzierebbe molto“.

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