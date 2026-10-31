INTERVISTE
Casinelli: “Gattuso ha ridato ai giocatori nuove motivazioni”
Il giornalista e direttore della comunicazione della Rai, Fabrizio Casinelli, ha da poco rilasciato un’intervista per Radio Laziale dove ha parlato nuovamente della Lazio di Gennaro Gattuso oggi ancora in vetta.
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Le parole di Casinelli nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Gattuso dopo il Mantova si è chiuso negli spogliatoi con i ragazzi e li ha guardati in faccia uno per uno cercando di trasmettere la sua grinta. Belahyane e Noslin sono stati criticati ma è stata data loro l’occasione di esprimersi e hanno dato delle risposte importantissime. Belayhane diventa titolare con la carenza a centrocampo, l’anno scorso con lo stesso problema c’era Patric. Gattuso ha motivato i giocatori e gli sta dando il loro palcoscenico, il risultato è sotto gli occhi di tutti”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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