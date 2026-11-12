Casinelli: “C’è un problema con gli infortunati. Tavares? Un bene il ritorno di Marusic”

Fabrizio Casinelli, direttore dell’ufficio stampa della RAI, ha rilasciato un’intervista per Radiosei dove ha parlato del match con il Napoli ma anche del problema con gli infortunati in casa Lazio.

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Le parole di Casinelli nell’intervista sulla Lazio e gli infortunati

“Partita vera quella di Napoli, di fronte avevi una squadra con il dente avvelenato e bisognosa di fare risultato. Non poteva uscire sconfitta dal Maradona. Peccato che sia mancato un po’ di cinismo, se chiudi quella partita nel secondo tempo avremmo visto un altro incontro. Dimostrazione pratica di una squadra vera, le squadre se la sono giocata”.

Casinelli su Sutalo e Tavares

“Sutalo si è integrato benissimo, dava sicurezza. Tavares ha quei 20-30 minuti dove diventa devastante, sostituirlo non sarà facile e per la Lazio sono due assenze pesanti soprattutto se non hai una panchina in grado di sostituirlo. Forse il recupero di Marusic può essere una buona notizia”.

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