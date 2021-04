Tempo di lettura: < 1 minuto

CASO TAMPONI LAZIO – Alle 11 di questa mattina, in videoconferenza, il club biancoceleste e la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè si sono presentati davanti alla Corte d’appello FIGC, presieduta da Mario Luigi Torsello per discutere del ricorso relativo al caso tamponi. Non appena terminato il dibattimento, alle ore 12.30, l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, come riportato da Il Messaggero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sentenza.

Sentenza Corte d’appello, le parole dell’avv. Gentile

“La Corte non ci ha detto ancora se uscirà stasera la sentenza oppure nei prossimi giorni insieme alle motivazioni, ma il comportamento del presidente Torsello e degli altri giudici è stato irreprensibile”.

