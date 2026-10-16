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INTERVISTE

Cassano ribadisce: “Ma perché la colpa è sempre di Lotito?”

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3 ore ago

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Cassano intervento protesta tifosi

Come già aveva fatto qualche giorno fa, durante il suo intervento al podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio contro la società e il presidente Lotito.

Leggi anche: “Braglia: “Juve, attenta all’autostima della Lazio

L’intervento di Cassano contro la protesta dei tifosi della Lazio

“La Lazio ha fatto un buonissimo mercato, ma la gente ancora oggi ce l’ha a morte con Lotito, a distanza di tantissimi anni. Non me ne faccio una ragione, come al Torino con Cairo. Qual è la reale motivazione? Qualcuno me lo deve dire. Questo ti ha salvato…”

“Mi serve una valida motivazione: ce l’hanno con lui e deve vendere, ma perché? È sempre in attivo, fa le cose per bene: perché ce l’hanno a morte con lui? Cos’è che vogliono? La colpa è sempre di Lotito”.

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