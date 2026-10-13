Cassano: “Lotito ha salvato la Lazio, non capisco la protesta dei tifosi”

In un’intervista durante il podcast Viva El Futbol, Antonio Cassano ha applaudito il lavoro di Gattuso e difeso a spada tratta Claudio Lotito, bersagliato ingiustamente dai tifosi biancocelesti; al contrario, secondo l’ex calciatore il presidente avrebbe il merito di aver salvato la società e di prodigarsi per la sua squadra con buone azioni.

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Le parole di Cassano nell’intervista su Gattuso e Lotito, ingiustamente vittima dei tifosi

“Rino è un allenatore forte e come persona lo è ancora di più. Alla Lazio sta facendo un lavoro stratosferico, sta rivitalizzando molti giocatori. Tavares, Frattesi, Taylor. La Lazio gioca bene, il suo Napoli giocava bene. Da calciatore aveva poca tecnica, ma l’anima che metteva in campo era qualcosa di eccezionale”.

Le parole in difesa di Lotito

“Non capisco, però, cosa vogliono i tifosi da Lotito. Ha fatto un gran mercato, non capisco qual è la reale motivazione di questa protesta. Non c’è una valida motivazione, tutti parlano contro di lui, ma la verità è che ha salvato la Lazio 20 anni fa, è sempre in attivo, fa le cose fatte bene. Se non hai la disponibilità a livello economico fai quello che puoi. Se poi vendi la società ma ti ritrovi un Ferrero, poi con chi te la prendi? Qualcuno mi spieghi perché americani, arabi ecc non presentano offerte”.

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