INTERVISTE
Cassano: “Protesta dei laziali senza senso, Lotito ha fatto un grande mercato”
Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista a Viva El Futbol, completamente in disaccordo con quanto detto da Adani, a proposito della protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.
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L’intervista di Cassano sulla protesta dei tifosi della Lazio
“Non capisco la protesta dei laziali, Lotito e Fabiani hanno fatto un grande mercato e hanno preso i giocatori adatti a Gattuso. Rino è un allenatore serio, fa un grande calcio, ha rivitalizzato giocatori come Belahyane, Tavares, Mandas. L’unico giocatore forse di livello è Taylor, che viene da un campionato particolare. Anche Floriani Mussolini sta facendo benissimo, prima giocava allo Juve Stabia. Vanno a mille all’ora, la Lazio è forte”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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