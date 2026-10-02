INTERVISTE
Castiello: “Il derby si prepara da solo”
La centrocampista e capitana della Lazio Women, Antonietta Castiello, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club prima del derby di domenica pomeriggio.
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L’intervista della capitana Castiello prima del derby
“Arriviamo a questa sfida con tanta fame, contro il Parma abbiamo pareggiato anche se abbiamo fatto un’ottima prestazione, ora arriveremo a questa gara con un piglio in più. Ogni derby si prepara da solo, anche perché non siamo mai riuscite a portare a casa questa partita. Al massimo è arrivato un pareggio. Non sarà facile perché siamo una squadra nuova, che si sta amalgamando e sono sicura che la mia squadra non abbia paura di giocare a viso aperto con nessuno. Un derby che abbiamo giocato così alla prima giornata è stata un’emozione indescrivibile, averlo subito fa capire alle nuove che il derby di Roma è un’altra cosa”.
Castiello sulle difficoltà della sfida
“La Lazio giocherà a viso aperto con tutto che la Roma è una squadra già fatta, che ha vinto molto e ha molta esperienza, mentre noi siamo una squadra nuova. Ci sarà bisogno di tanto sacrificio e fatica, ma sappiamo cosa vogliamo fare. A me poi piacciono le sfide che vengono soprannominate ‘guerre’, sono lì in prima fila a caricare le compagne”.
“Non voglio caricare troppo le mie compagne, c’è già troppa tensione. E poi le compagne che mi conoscono da più tempo hanno già detto alle nuove che vivo questa settimana in maniera molto intensa e di non fare caso a me”.
“Spingo tutti i nostri tifosi a farli venire domenica dopo domenica, abbiamo bisogno di loro. Più siamo e meglio stiamo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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