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INTERVISTE

Castrovilli: “Tornando indietro sarei rimasto alla Lazio”

Published

3 ore ago

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Castrovilli intervista Lazio Luis Alberto

Gaetano Castrovilli è ritornato a parlare del passaggio alla Lazio nel 2024 e del peso di dover raccogliere l’eredità lasciata da Luis Alberto: le sue parole, nell’intervista pubblicata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

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Le parole di Castrovilli nell’intervista sul trasferimento alla Lazio e sull’eredità di Luis Alberto

“Un altro capitolo che fa ancora male. Sono rimasto sei mesi ma sono stato benissimo, c’era un gruppo stupendo e anche mia moglie si trovava bene. Poi ho fatto la pulizia al ginocchio e ho deciso di andare a Monza per giocare di più. Anche lì mi sono trovato bene ma se tornassi indietro resterei, almeno per tutta la stagione”.

Sulla pressione per dover sostituire Luis Alberto

“No, io la pressione non l’ho mai sentita. Quando vado in campo sono sempre spensierato come quando da piccolo giocavo per strada. E negli ultimi due anni questa spensieratezza era venuta a mancare. Ora sento che quel bambino è tomato e non vedo l’ora di ricominciare”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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