Cataldi: “Col Cagliari la partita più complicata, questo non è giocare in casa”

Cataldi è intervenuto nel post partita di Lazio Cagliari per commentare la vittoria dei suoi, che ha regalato il primato in classifica in solitaria: ecco le sue parole.

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Le parole di Cataldi nel post partita di Lazio Cagliari.

“Vittoria? È importantissima, è stata una partita difficile ma lo sapevamo perché il Cagliari è una squadra che si mette dietro e ha qualità nel ripartire. Tra tutte le partite è stata la più complicata, non potevi sbagliare un controllo anche per le condizioni difficili del campo. Poi Gustav si è inventato un gioiello che l’ha rimessa a posto, poi siamo stati bravi a spingere e lucidi a non rischiare troppo. Vittoria meritata.

Cosa c’è di particolare nello spogliatoio? Non lo so, i primi due mesi sono stato fuori e vedi tutto in maniera diversa. Bisogna dare meriti a chi è arrivato, il mister con lo staff penso abbiano meriti importanti nell’unire un gruppo che ha perso un po’ di sicurezze. Anche se stia li sopra e vieni a giocare in casa, che comunque non è casa anche se oggi è venuta un po’ di gente ma il calore di 60 mila persone è diverso. Va dato merito al mister che ha unito un gruppo che ha voglia di stare insieme e che lavora in settimana. Diventa tutto più leggero così, dobbiamo continuare partita dopo partita”.

Cataldi sulla gara con il Mantova.

“Non ci scordiamo che la prima partita ufficiale è stata una batosta, li non è facile riprendersi. Invece, tutti i ragazzi col mister si sono messi lì a lavorare e a credere in quello che si stava facendo. I risultati danno una mano ma non sono causali, un insieme di cose che ti sta portando a fare qualcosina in più per stare lì su. Dobbiamo continuare a lavorare”.

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