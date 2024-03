Cataldi: "Quando un allenatore da le dimissioni vuol dire che qualcosa si è rotto"

Tempo di lettura: 3 minuti

FROSINONE LAZIO CATALDI- La Lazio vince contro il Frosinone dopo la dura settimana seguita dalle dimissioni di Sarri. Nel post partita Cataldi ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky.

Le parole di Cataldi nel post partita a Sky

"Sono stati giorni complicati, a livello di campo. In quell’abbraccio c’era un ringraziamento per la persona che è, anche a livello personale. In questi due anni e mezzo mi ha aiutato tanto, c’era un ringraziamento che va a lui. Quando ci sono le dimissioni di un allenatore le responsabilità sono di tutti, non ci togliamo dalle nostre responsabilità, penso che le abbiamo, c’è un insieme di problemi quando le cose non vanno".

Sull'ultima turbolenta settimana

"E’ sempre difficile gestire queste situazioni, è stata una settimana complicata. Il fatto che i tifosi se la siano presi con noi è giusto, forse non abbiamo fatto quel che potevamo fare. Ci assumiamo le nostre responsabilità. Non so se ci serviva una scossa, se è stata la scelta giusta perché ce lo dirà il campo".

Su come il gruppo ha preso la decisione di Sarri

"Abbiamo provato a fermare il mister perché dopo due anni e mezzo di lavoro ci sentivamo ci sentivamo di dirgli che le responsabilità sono di tutti e non doveva pagare la scelta da solo. Abbiamo detto di continuare fino alla fine con noi qualsiasi sarebbe stato il risultato".

Sul possibile tradimento a Sarri

"Sono state parole forti, io sono cresciuto che i panni sporchi si lavano in casa, le responsabilità sono di tutti e penso sia giusto risolverla internamente".

Sulla sua reazione alle dimissioni di Sarri

"Non lo so perché non mi è mai capitato, è stata la prima volta per me che un allenatore si dimettesse. E’ stata una sorpresa il giorno dopo l’Udinese, non so come rispondere. E’ stata difficile. Speriamo che sia stata una scossa per il bene della Lazio".

Le parole di Cataldi a Dazn

“La settimana è stata molto particolare, abbiamo cercato di isolarci da tutto e tutti e concentrarci sul campo. portiamo a casa tre punti importanti e ripartiamo. probabilmente l’allenato quando da le dimissioni vuol dire che qualcosa si è rotto e si poteva notare facilmente. Le responsabilità però bisogna dividerle tra tutte".

"Tradimento? E' stata una settimana molto complicata, dire qualcosa adesso è molto difficile. I panni si levano sempre in casa, preferisco non andare oltre, sappiamo quello che è successo in settimana e non voglio aggiungere altro. Il gruppo deve remare nella stessa direzione, perché la Lazio viene prima di tutto. Per gruppo intendo tutto, da staff, società e calciatori. Se tutti non vanno nella stessa direzione non si esaltano neanche i singoli, le partite si vincono correndo e giocando per gli altri. Il trucco è tutto qui, se c'è qualcosa che non va chi di dovere deve prendere le decisioni e si sceglie il bene della Lazio. Parolo nostro allenatore? Marcolino sarebbe il benvenuto, conosce tutto. Marco è preparatissimo. E' la stessa situazione che abbiamo vissuto quando venne esonerato Pioli? Forse anche più complicata. Io cerco di dare il massimo, mi sento un muratore. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, io cerco di dare il 100% quel che posso dare, dò. Punizioni? Ho perso un po' di qualità, la devo riprendere".

Le parole di Cataldi ai microfoni biancocelesti

"Questo successo lascia 3 punti importanti e basta, questa settimana è stata complicata per tutti, per tutto il mondo Lazio. Mettiamo un punto e ricominciamo perché non possiamo stare in questa situazione di classifica e lo sappiamo tutti. La Lazio deve ripartire da tutto e da tutti.

Quest'anno le nostre prestazioni non sono state sempre positive, i risultati a volte possono ingannare nel bene e nel male le prestazioni della squadra e bisogna quindi remare tutti nella stessa direzione. Quando accadono queste cose, le responsabilità sono di tutti, comprese le nostre, perché in campo andiamo noi, quindi oneri e onori di fare del bene o del male sono nostre. Adesso ci teniamo questi tre punti e si ricomincia.

E' stata una partita complicata. Credo che il Frosinone sia un'ottima squadra che non merita quella classifica perché ha ottimi elementi e gioca un bel calcio, quindi a prescindere dalla settimana che abbiamo passato, perché è tutto rapportato a quello che abbiamo vissuto, è di difficile analisi la partita. Se guardiamo solo la partita è stata difficile, perché loro sono un'ottima squadra, sono partiti forte, dopo l'1-0 potevamo sfidarci e non lo abbiamo fatto perché questi giorni ci siamo parlati molto e abbiamo detto di pensare a questa partita come fosse l'ultima della vita ed è stato così. L'abbiamo portato a casa e speriamo di continuare".