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INTERVISTE

Causio: “La Lazio mi è sembrata il Real Madrid”

Published

3 ore ago

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Causio intervista prestazione Lazio

Franco Causio, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Radio Bianconera e commentato il momento in casa Juve: tra i temi affrontati ha trovato posto anche la prestazione della Lazio, elogiata con forza dall’ex centrocampista.

Leggi anche: “Di Vaio: “Raimondo al Frosinone come me alla Lazio

L’intervista a Franco Causio sulla prestazione della Lazio a Torino

“La Lazio sembrava il Real Madrid. Forse c’è qualcosa dentro che non sappiamo. Se continui così, non ci arrivi di nuovo all’obiettivo, ci sono squadre molto più organizzate della nostra. Perché non ha fatto giocare da subito Kolo Muani e Woltemade? Se giochi a una punta, devi avere due esterni che crossano, e noi non li abbiamo”.

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