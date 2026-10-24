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INTERVISTE

Parma, Cherubini: “Dobbiamo fare di più per il nostro obiettivo”

Published

56 minuti ago

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Cherubini intervista pre Lazio Parma Serie A 2026 27

Intervista prepartita per il DS del Parma Cherubini che ai microfoni di DAZN ha commentato così la sfida di Serie A 2026/27 contro la Lazio.

LEGGI ANCHE: Ganz: “La Lazio come il Como, stanno facendo entrambe molto bene”

Le parole di Cherubini nel prepartita di Lazio-Parma

“Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera. C’è un’idea di calcio diversa, non tutto ci è andato bene ma dobbiamo fare di più e meglio perché la stada verso il nostro obiettivo sarà lunga e dfifficile. Bernabé? Viene da un’estate particolare, è stato a disposizione a tratti, ci sono tante partite, credo sia una scelta per preservarlo. Rinnovo? Speriamo di organizzare un incontro con l’agente entro la prossima sosta”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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