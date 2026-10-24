Parma, Cherubini: “Dobbiamo fare di più per il nostro obiettivo”

Intervista prepartita per il DS del Parma Cherubini che ai microfoni di DAZN ha commentato così la sfida di Serie A 2026/27 contro la Lazio.

LEGGI ANCHE: Ganz: “La Lazio come il Como, stanno facendo entrambe molto bene”

Le parole di Cherubini nel prepartita di Lazio-Parma

“Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera. C’è un’idea di calcio diversa, non tutto ci è andato bene ma dobbiamo fare di più e meglio perché la stada verso il nostro obiettivo sarà lunga e dfifficile. Bernabé? Viene da un’estate particolare, è stato a disposizione a tratti, ci sono tante partite, credo sia una scelta per preservarlo. Rinnovo? Speriamo di organizzare un incontro con l’agente entro la prossima sosta”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP