INTERVISTE
Parma, Cherubini: “Dobbiamo fare di più per il nostro obiettivo”
Intervista prepartita per il DS del Parma Cherubini che ai microfoni di DAZN ha commentato così la sfida di Serie A 2026/27 contro la Lazio.
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Le parole di Cherubini nel prepartita di Lazio-Parma
“Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera. C’è un’idea di calcio diversa, non tutto ci è andato bene ma dobbiamo fare di più e meglio perché la stada verso il nostro obiettivo sarà lunga e dfifficile. Bernabé? Viene da un’estate particolare, è stato a disposizione a tratti, ci sono tante partite, credo sia una scelta per preservarlo. Rinnovo? Speriamo di organizzare un incontro con l’agente entro la prossima sosta”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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