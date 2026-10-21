INTERVISTE
Chivu: “Il portiere titolare dell’Inter è Martinez”
Prima della gara di Champions League contro lo Shaktar Donetsk, in un’intervista con i bordocampisti di Prime Video, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto per esprimersi sulla questione portiere e il dualismo tra Josep Martinez e l’ex Lazio Ivan Provedel.
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L’intervista di Chivu su Martinez e Provedel
“Perché mi chiedete ancora Martinez? Questo ancora non lo capisco: è il titolare dell’Inter, è al primo anno con determinate responsabilità, daremo possibilità anche a Provedel, ma più avanti, ora tocca a Pepo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|7
|2
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|19
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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