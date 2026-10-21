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INTERVISTE

Chivu: “Il portiere titolare dell’Inter è Martinez”

Published

2 ore ago

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Chivu intervista Martinez Provedel

Prima della gara di Champions League contro lo Shaktar Donetsk, in un’intervista con i bordocampisti di Prime Video, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto per esprimersi sulla questione portiere e il dualismo tra Josep Martinez e l’ex Lazio Ivan Provedel.

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L’intervista di Chivu su Martinez e Provedel

“Perché mi chiedete ancora Martinez? Questo ancora non lo capisco: è il titolare dell’Inter, è al primo anno con determinate responsabilità, daremo possibilità anche a Provedel, ma più avanti, ora tocca a Pepo”.

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