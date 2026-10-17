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INTERVISTE

Ciapparoni: “Parlare senza sapere è uno dei maggiori vizi italici”

Published

3 ore ago

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Alberto Ciapparoni si è scagliato sui social contro Paolo Bonolis, reo di aver commentato la protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito in maniera superficiale.

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Il commento di Ciapparoni sulle parole di Bonolis in merito alla protesta dei tifosi della Lazio.

Il noto presentatore e tifoso interista Paolo Bonolis, è stato ospite di Se Fossi Tu, in onda sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Il commento sulla protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito non è andato giù a tanti: “Secondo me dovrebbero essere contenti, perché è un momento abbastanza bello per chi è tifoso della Lazio. Mi piacerebbe che andassero di più a godersela questa situazione”.

Su X il giornalista Alberto Ciapparoni ha commentato un repost di Franco Spicciariello in cui viene spiegato il motivo della contestazione dei tifosi della Lazio, che a quanto pare Paolo Bonolis non ha ben chiaro. “”Parlare senza sapere è uno dei maggiori vizi italici”, questo il messaggio tranciante del giornalista.

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