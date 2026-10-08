Ciapparoni: “Con Lotito 6 trofei in 22 anni ma il salto di qualità non c’è mai stato”

Il giornalista Alberto Ciapparoni ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante il consueto appuntamento con Maracanà e ha risposto anche ad un paio di domande sulla Lazio.

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Le parole di Ciapparoni sulla Lazio

Riparte la Serie A, da quale giocatore si aspetta uno scatto?

“Inizia un nuovo campionato, dico Isaksen, che in Nazionale ha fatto bene ma alla Lazio non sboccia mai. Mi aspetto di vederlo nel pieno del suo talento.”

Sulla protesta dei tifosi verso Lotito

“In realtà la situazione è molto più complessa, non solo per la contestazione ma anche per i risultati. E’ vero che in 22 anni ha portato a casa sei trofei Lotito, ma valutiamo che trofei sono e se c’è stato un percorso di crescita. Il salto di qualità non è stato mai fatto. La Lazio nel 2020 arrivò a febbraio cotta dal punto di vista fisico, proprio per i pochi ricambi che ogni anno nella gestione Lotito si verifica. La Lazio non era pronta per vincere, anche allora.”

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