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INTERVISTE

Cirillo: “Gattuso è irrefrenabile. La Lazio è ancora in costruzione”

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5 ore ago

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Cirillo intervista Gattuso Lazio

Barbara Cirillo, bordocampista di DAZN, sentita in un’intervista dai microfoni di Radiosei, ha parlato del momento di costruzione della Lazio, delle prime uscite ufficiali e dell’importanza di Gennaro Gattuso.

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Le parole di Cirillo nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

“È una Lazio in piena costruzione, con giocatori che non sono al 100%. Contro il Bologna ho visto una Lazio subito aggressiva, in partita, sembrava dimenticare la partita contro il Mantova e, nello stesso tempo, sembrava ricordarla. E l’approccio l’ha dimostrato. Deve continuare a crescere come gruppo, in attesa che arrivino nuovi innesti. Immagino che una punta debba arrivare, ma anche in difesa manca qualcosa. Come prima di campionato, devo dire che ho visto una buona Lazio”.

Su Gattuso

“Si vede che c’è un rapporto umano. Lo vedo molto Gattuso, urlava talmente tanto che facevo fatica a capire con chi ce l’avesse perché storpiava i nomi dei calciatori o utilizzava dei nomignoli. Era irrefrenabile. A bordo campo è molto divertente, è un allenatore che si fa sentire tanto. Quando c’è un’interruzione di gioco, è sempre pronto a chiamare qualcuno, a dare indicazioni. Una cosa accomuna Sarri e Gattuso, l’autenticità nel modo di comunicare. Sono due allenatori veri, non hanno strutture. A volte è un bene, altre un male. Gattuso è una persona sincera”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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