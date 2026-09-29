Cochi: “Per il Flaminio troppi vincoli e manca l’alternativa”

Il presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, ha parlato su Radiosei della realizzazione dello Stadio Flaminio e di quanto per il club biancoceleste sia un progetto tanto ambizioso quanto di difficile realizzazione.

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Le parole di Cochi nell’intervista sullo Stadio Flaminio

“Di Stadio Flaminio se ne parla, il problema è che se ne parla da troppo tempo. Ci sono problemi sul secondo anello e altre cose, i vincoli sono numerosi. Sarebbe una gran cosa ma ce lo diciamo da 20 anni. Poi c’è la famiglia Nervi che vuole avere voce in capitolo nel coinvolgimento del progetto. Un partner? Si parla di tanti soldi. Fare uno stadio su un terreno vergine costerebbe meno che sistemare il Flaminio. Alternative? Abbiamo sentito, negli anni, anche di Valmontone e della Tiberina ma oggi non più fattibili”.

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