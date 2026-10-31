INTERVISTE
Collovati: “L’obiettivo della Lazio è raggiungere la Champions”
Durante un’intervista rilasciata a news.supercomesse.it, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato del campionato della Lazio e dell’ottimo rendimento di Gattuso. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Collovati sulla Lazio
“La Lazio? Nessuno si aspettava un percorso del genere. Non è stato fatto mercato, c’è contestazione alla proprietà, la squadra in casa gioca davanti a 10.000 tifosi, ma Gattuso è riuscito a rigenerare giocatori che non sono dei fuoriclasse ma che con la forza del gruppo stanno andando alla grande. Non so quanto durerà questa corsa, ma credo proprio che l’obiettivo a questo punto sia quello di arrivare tra le prime quattro”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|25
|9
|2
|LAZIO
|25
|9
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Juventus
|14
|9
|9
|Torino
|13
|9
|10
|Cagliari
|13
|9
|11
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|11
|9
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|9
|13
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|9
|14
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|9
|15
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|8
|9
|16
|Monza
|7
|9
|17
|Udinese
|5
|9
|18
|Fiorentina
|5
|9
|19
|Parma
|5
|9
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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