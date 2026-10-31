Collovati: “L’obiettivo della Lazio è raggiungere la Champions”

Durante un’intervista rilasciata a news.supercomesse.it, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato del campionato della Lazio e dell’ottimo rendimento di Gattuso. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Collovati sulla Lazio

“La Lazio? Nessuno si aspettava un percorso del genere. Non è stato fatto mercato, c’è contestazione alla proprietà, la squadra in casa gioca davanti a 10.000 tifosi, ma Gattuso è riuscito a rigenerare giocatori che non sono dei fuoriclasse ma che con la forza del gruppo stanno andando alla grande. Non so quanto durerà questa corsa, ma credo proprio che l’obiettivo a questo punto sia quello di arrivare tra le prime quattro”.

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