Colonnese: “Questa Lazio è tutta merito di Gattuso”

L’ex difensore Francesco Colonnese ha concesso un’intervista a Tutto Mercato Web per parlare del pareggio tra Napoli e Lazio nel lunch match e del bel lavoro che sta facendo Gennaro Gattuso a Formello.

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L’intervista di Colonnese sul pareggio tra Napoli e Lazio e sul lavoro di Gattuso

“La Lazio ha fatto un ottimo risultato, ha fatto una partita seria contro un Napoli che arrivava da brutte prestazioni. Non era facile, è stata brava a giocarsela alla pari ed è venuto fuori un ottimo risultato”.

Colonnese su Gattuso

“I meriti vanno dati agli allenatori. Spesso vengono additati come colpevoli, quindi oggi mi sento di dire che la vittoria più importante di questa Lazio è di Gattuso. È riuscito a farsi capire dalla squadra e a far capire il suo credo calcistico, sta facendo la stagione più bella della sua carriera da allenatore ed è il giusto coronamento dopo le difficoltà avute in Nazionale. Sono contento per lui, è la dimostrazione che dopo i periodi di sofferenza arrivano anche quelli di gioia. Non bisogna abbattersi, ha rivitalizzato giocatori che non sembravano all’altezza ed il merito è il suo. Non scordiamoci che mancano anche dei titolari dello scorso anno, mancavano Romagnoli, Zaccagni, Rovella, Guendouzi… Complimenti a Gattuso quindi. Ho la sensazione che se dopo il primo tempo non avesse perso Sutalo e Tavares avrebbe fatto anche qualcosa di più”.

Colonnese sugli obiettivi della Lazio

“Deve giocare per i primi 4 posti, delle big gli è rimasta solo la Roma e l’Inter. Ora la Lazio si sta rendendo conto di potersela giocare con tutti”.

Colonnese su Frattesi

“Finalmente sta dimostrando la sua qualità, è tornato quel giocatore che fa la differenza. Non me lo aspettavo, poteva aver perso fiducia e invece è stato bravissimo, è un centrocampista completo, in questo momento è la migliore mezzala che abbiamo in Italia”.

Colonnese sul Napoli

“Arrivare nelle prime quattro non sarà semplice, il distacco è già importante. Al Napoli ci sono giocatori che non riescono ad essere decisivi. Forse siamo alla fine di un ciclo, magari i calciatori che ha in rosa hanno bisogno di nuovi stimoli. Ci sta, possono esserci cali di concentrazione, il Napoli ha problemi in difesa e in attacco, secondo me dovrebbe comprare qualcosa in quei due reparti”.

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