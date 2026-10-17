Conceicao: “Lazio sorpresa, bravo Gattuso a gestire una situazione difficile”

Sergio Conceicao, ex leggenda della Lazio e ora allenatore, con un figlio che gioca titolare proprio nella Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida dello Stadium e dello stato di forma delle due squadre: ecco le sue parole.

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Le parole di Conceicao nell’intervista su Juventus Lazio

“Una sorpresa la Lazio, anche per il clima che si respira a Roma. So dei problemi coi tifosi. Gattuso, però, è stato bravissimo a dare da subito una grande energia. Basti guardare come sta giocando Tavares, tornato a livelli da nazionale. E Frattesi è stato un gran colpo. Alla Lazio sono molto legato, spero riesca a mantenersi nelle zone alte fino alla fine.

Juventus? Credo che Luciano sappia di avere un gruppo di qualità, ma ancora giovane. Per questo prova a variare spesso, per cercare di dare identità ed equilibrio alla squadra. Poi ci vogliono i risultati, naturalmente. Ma Spalletti a me piace molto: è un tipo metodico, sa lavorare con i giovani e far capire loro cosa significa giocare alla Juve“.

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