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INTERVISTE

Juventus, Conceiçao: “Prendere esempio dal Celta per sfidare la Lazio”

Published

2 ore ago

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Conceicao intervista Juventus Lazio

Francisco Conceiçao vuole fare tesoro della rimonta fatta dalla Juventus in Europa League contro il Celta Vigo e, nell’intervista post gara concessa ai microfoni di Sky Sport, ha detto di essere già proiettato verso la sfida con la Lazio.

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Le parole di Conceicao nell’intervista su Juventus-Lazio

“Come affrontare la Lazio dopo questa partita? Dobbiamo prendere questo di esempio per non fare l’errore un’altra volta. Se facciamo così, non dobbiamo cercare di fare la rimonta. Dobbiamo dimostrare di voler fare bene fin dal primo minuto”. 

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