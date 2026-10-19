Conceicao: “Porto tutto nel cuore, ci mancava solo la Champions”

Raggiunto in un’intervista dai microfoni di “La Tripletta”, format de La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha ricordato i tempi vissuti alla Lazio, dall’esordio contro la Juventus fino agli aneddoti del gruppo guidato da Eriksson: ecco le sue parole.

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Le parole di Conceicao nell’intervista sulla Lazio di Eriksson

“L’esordio contro la Juve lo ricordo come fosse ieri, abbiamo vinto contro una grande squadra. In ritiro avevo avuto qualche problema fisico e sentivo che su di me c’erano dei dubbi. Normale: ero giovane, arrivavo dal Portogallo e da un campionato che era lontano dal livello eccezionale della Serie A di allora”.

Sul gruppo guidato da Eriksson

“Nesta scherzava sempre con me, mi chiamava ‘Tristezza’ (ride, ndr.). Eriksson? Avevamo un rapporto fantastico, era un uomo meraviglioso che era perfetto per quel gruppo che avevamo alla Lazio, pieno di personalità, di carattere. Non era facile gestire una squadra così. Lui era molto intelligente, era molto umano. Una volta mi ha chiamato e mi ha chiesto perché sembravo sempre arrabbiato in allenamento… anche se tra Couto, Mihajlovic, Veron lo erano tutti (ride, ndr.). Mi vedeva triste, mi ha fatto un discorso fondamentale facendomi capire che c’è sempre una persona dietro a un calciatore. Per me è stato proprio un ‘click’ per dare qualcosa in più. Ora cerco sempre di capire l’uomo, la storia, il percorso che ognuno ha dentro la sua vita. Noi possiamo preparare bene la squadra a livello tattico, fisico, di gioco, ma poi ci sono uomini anche fragili, oggi ancora di più. Noi tutti nella vita viviamo di risultati, io faccio l’allenatore perché mi piace avere un rapporto con la squadra, con l’uomo, ma mi piace anche tanto vincere (ride, ndr.)”.

Sulla sua top 11

“La mia top 11? È difficile, qualcuno può arrabbiarsi (ride, ndr.). Come portieri ho avuto Marchegiani, Buffon… Ballotta! Lui è fantastico. Poi Mihajlovic, Nesta, Stam come difensori… Zanetti, Ronaldo, e ancora Veron, Almeyda, Mancini, Boksic. Tantissimi campioni. Gli allenamenti alla Lazio erano caldissimi, eravamo un gruppo vincente. C’era gente di carattere. Con la Lazio ho vinto tutto, mancava solo la Champions League. Ho nel cuore la città e i tifosi, tutto. Simeone? L’ho affrontato in Champions, ho vinto sempre (ride, ndr.)”.

Sulla Lazio di Gattuso

“La Lazio è partita benissimo. Una sorpresa, anche per il clima che si respira a Roma. So dei problemi coi tifosi. Gattuso, però, è stato bravissimo a dare da subito una grande energia. Basti guardare come sta giocando Tavares, tornato a livelli da nazionale. E Frattesi è stato un gran colpo. Alla Lazio sono molto legato, spero riesca a mantenersi nelle zone alte fino alla fine. Il difficile ora è proprio rimanere lì. Anche la Roma sta facendo bene… (ride, ndr.)”.

Se allenerebbe la Lazio

“Se la Lazio mi ha cercato come allenatore? Ci sono state due-tre squadre in Serie A… Se mi piacerebbe allenare la Lazio? Per me dipende, non ho la fissa. Dipende da qual è il momento, mio e della Lazio. Siamo dei professionisti, vogliamo solo il meglio. Quindi bisogna vedere anche il progetto, il campionato, ecc”.

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