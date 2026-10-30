Connect with us

INTERVISTE

Conceicao: “Lazio? Un gruppo difficile, ma lo spirito di squadra non mancava”

Published

22 minuti ago

on

Conceicao intervista Lazio Italia

In occasione di un’intervista concessa al podcast Extra Time del canale arabo Koora Break, Sergio Conceicao è tornato a parlare dell’esperienza da allenatore e da giocatore vissuta in Italia e degli anni trascorsi nello spogliatoio della Lazio: le sue parole.

LEGGI ANCHE: I tifosi del Milan a scuola dai laziali: la protesta rossonera contro le restrizioni alle trasferte

Le parole di Conceicao nell’intervista sulla fase di carriera in Italia e alla Lazio

“Torino, Roma e l’Italia, in fondo, fanno parte del mio percorso da giocatore e anche di una
breve parentesi come allenatore. Mi vengono in mente tanti momenti felici, non solo a livello
professionale, ma anche personale, perché è in Italia che i miei figli hanno trascorso una
parte importante della loro infanzia e noi, come famiglia, abbiamo una grande familiarità con
il Paese”.

Sullo spogliatoio biancoceleste

“È stato forse il gruppo più difficile in cui mi sia mai trovato durante la mia carriera da
giocatore. Gli allenamenti erano molto accesi, intensi. Ricordo che avevamo Simeone,
Fernando Couto, Mihajlovic, Mancini, Vieri… Avevamo persone di grandissimo carattere, di
grande personalità, che dimostravano queste qualità anche durante gli allenamenti.
Ma questo non impediva che esistesse quel forte spirito collettivo, perché tutti erano
consapevoli che tutta quell’ambizione e quella determinazione quotidiana servivano a dare il
massimo alla squadra, ciascuno nell’ambito dei propri compiti, per raggiungere obiettivi
importanti, ed è proprio quello che abbiamo fatto”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI