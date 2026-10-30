INTERVISTE
Conceicao: “Lazio? Un gruppo difficile, ma lo spirito di squadra non mancava”
In occasione di un’intervista concessa al podcast Extra Time del canale arabo Koora Break, Sergio Conceicao è tornato a parlare dell’esperienza da allenatore e da giocatore vissuta in Italia e degli anni trascorsi nello spogliatoio della Lazio: le sue parole.
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Le parole di Conceicao nell’intervista sulla fase di carriera in Italia e alla Lazio
“Torino, Roma e l’Italia, in fondo, fanno parte del mio percorso da giocatore e anche di una
breve parentesi come allenatore. Mi vengono in mente tanti momenti felici, non solo a livello
professionale, ma anche personale, perché è in Italia che i miei figli hanno trascorso una
parte importante della loro infanzia e noi, come famiglia, abbiamo una grande familiarità con
il Paese”.
Sullo spogliatoio biancoceleste
“È stato forse il gruppo più difficile in cui mi sia mai trovato durante la mia carriera da
giocatore. Gli allenamenti erano molto accesi, intensi. Ricordo che avevamo Simeone,
Fernando Couto, Mihajlovic, Mancini, Vieri… Avevamo persone di grandissimo carattere, di
grande personalità, che dimostravano queste qualità anche durante gli allenamenti.
Ma questo non impediva che esistesse quel forte spirito collettivo, perché tutti erano
consapevoli che tutta quell’ambizione e quella determinazione quotidiana servivano a dare il
massimo alla squadra, ciascuno nell’ambito dei propri compiti, per raggiungere obiettivi
importanti, ed è proprio quello che abbiamo fatto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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