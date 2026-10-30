Conceicao: “Lazio? Un gruppo difficile, ma lo spirito di squadra non mancava”

In occasione di un’intervista concessa al podcast Extra Time del canale arabo Koora Break, Sergio Conceicao è tornato a parlare dell’esperienza da allenatore e da giocatore vissuta in Italia e degli anni trascorsi nello spogliatoio della Lazio: le sue parole.

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Le parole di Conceicao nell’intervista sulla fase di carriera in Italia e alla Lazio

“Torino, Roma e l’Italia, in fondo, fanno parte del mio percorso da giocatore e anche di una

breve parentesi come allenatore. Mi vengono in mente tanti momenti felici, non solo a livello

professionale, ma anche personale, perché è in Italia che i miei figli hanno trascorso una

parte importante della loro infanzia e noi, come famiglia, abbiamo una grande familiarità con

il Paese”.

Sullo spogliatoio biancoceleste

“È stato forse il gruppo più difficile in cui mi sia mai trovato durante la mia carriera da

giocatore. Gli allenamenti erano molto accesi, intensi. Ricordo che avevamo Simeone,

Fernando Couto, Mihajlovic, Mancini, Vieri… Avevamo persone di grandissimo carattere, di

grande personalità, che dimostravano queste qualità anche durante gli allenamenti.

Ma questo non impediva che esistesse quel forte spirito collettivo, perché tutti erano

consapevoli che tutta quell’ambizione e quella determinazione quotidiana servivano a dare il

massimo alla squadra, ciascuno nell’ambito dei propri compiti, per raggiungere obiettivi

importanti, ed è proprio quello che abbiamo fatto”.

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