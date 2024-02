Conceiçao: "All'Inter non sono stato bene come alla Lazio: ecco perchè"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CONCEICAO LAZIO - Ha fatto un paragone tra la propria esperienza alla Lazio e quella all'Inter Sergio Conceiçao. Ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra il suo Porto e l'Arsenal. E alla domanda su due ex compagni come Simeone e Simone Inzaghi, che si sono affrontati ieri sera in Champions League, ha risposto rimembrando le due tappe della sua carriera.

Lazio e Inter: parla Conceiçao

"All'Inter non sono stato tanto bene come alla Lazio. Questo per via degli infortuni, ma mi hanno sempre trattato benissimo".