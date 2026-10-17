INTERVISTE
Condò: “Se Gattuso passa a Torino gli obiettivi si riscrivono”
Paolo Condò ha analizzato sulle colonne de Il Corriere della Sera la settima giornata di Serie A soffermandosi sul big match fra Juventus e Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45.
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Il giudizio di Paolo Condò sul big match fra Juventus e Lazio di domenica 18 ottobre.
“Woltemade-Kolo dall’inizio per la Juventus? Tutti se lo aspettano e quindi magari Spalletti non lo fa, provando a risolvere altrimenti i tormentosi primi tempi della Juve. Ma occhio: la Lazio esce dai blocchi come nessuno, e questo è il suo esame definitivo. Se Gattuso lo passa indenne, la pagina degli obiettivi si riscrive”.
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