Condò: “Se Gattuso passa a Torino gli obiettivi si riscrivono”

Paolo Condò ha analizzato sulle colonne de Il Corriere della Sera la settima giornata di Serie A soffermandosi sul big match fra Juventus e Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45.

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Il giudizio di Paolo Condò sul big match fra Juventus e Lazio di domenica 18 ottobre.

“Woltemade-Kolo dall’inizio per la Juventus? Tutti se lo aspettano e quindi magari Spalletti non lo fa, provando a risolvere altrimenti i tormentosi primi tempi della Juve. Ma occhio: la Lazio esce dai blocchi come nessuno, e questo è il suo esame definitivo. Se Gattuso lo passa indenne, la pagina degli obiettivi si riscrive”.

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