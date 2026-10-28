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INTERVISTE

Condò: “La Lazio può andare in Champions”

Published

1 ora ago

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Condò Intervista Lazio

Paolo Condò, durante la trasmissione di Sky Sport, ha commentato gli anticipi del turno infrasettimanale e ha analizzato la situazione della Lazio e gli obbiettivi che secondo lui dovrebbero porsi i biancocelesti. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Condò nell’intervista sulla Lazio

“Della Lazio non diciamo che lotta per lo Scudetto altrimenti Gattuso ci viene a prendere a casa, però con 8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 giornate, non ti parlo di Scudetto, ma ormai la potenzialità europea sta diventando una potenzialità da Champions“.

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1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
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