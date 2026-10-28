INTERVISTE
Condò: “La Lazio può andare in Champions”
Paolo Condò, durante la trasmissione di Sky Sport, ha commentato gli anticipi del turno infrasettimanale e ha analizzato la situazione della Lazio e gli obbiettivi che secondo lui dovrebbero porsi i biancocelesti. Ecco cosa ha detto.
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Le parole di Condò nell’intervista sulla Lazio
“Della Lazio non diciamo che lotta per lo Scudetto altrimenti Gattuso ci viene a prendere a casa, però con 8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 giornate, non ti parlo di Scudetto, ma ormai la potenzialità europea sta diventando una potenzialità da Champions“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
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|9
|9
|Cagliari
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|9
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|8
|11
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|8
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|8
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|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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