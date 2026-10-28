Condò: “La Lazio può andare in Champions”

Paolo Condò, durante la trasmissione di Sky Sport, ha commentato gli anticipi del turno infrasettimanale e ha analizzato la situazione della Lazio e gli obbiettivi che secondo lui dovrebbero porsi i biancocelesti. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Condò nell’intervista sulla Lazio

“Della Lazio non diciamo che lotta per lo Scudetto altrimenti Gattuso ci viene a prendere a casa, però con 8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 giornate, non ti parlo di Scudetto, ma ormai la potenzialità europea sta diventando una potenzialità da Champions“.

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