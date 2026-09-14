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INTERVISTE

Condò: “Mancano i compratori per la Lazio, così Lotito non vende”

Published

26 minuti ago

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Condò intervista Lotito Lazio cessione

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale nel corso di Lazio Social Club, ha parlato della delicata situazione che vive la Lazio e di un ipotetico compratore che manca per poter portare Lotito alla cessione: ecco le sue parole.

Leggi anche: Ciapparoni: “C’è una sola condizione per la cessione di Lotito: dare mandato a una banca d’affari”

Le parole di Condò nell’intervista sulla Lazio

Non è il mio ideale di presidente Lotito, ovviamente, ma in tutta questa storia ciò che mi manca e che vorrei vedere emergere è un compratore. La spinta dei tifosi per liberarsi dal presidente è diventata fortissima e sta portando a rinunce clamorose, ma molti tifosi laziali che conosco io e non appartengono al tifo organizzato, vanno lo stesso.

Servono i compratori, ma esistono? Esiste una persona, un fondo, un gruppo di imprenditori capace di andare da Lotito e dire ‘ti offro questi soldi per comprare la Lazio?’. Per ora non si vede, manca questo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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