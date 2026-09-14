Condò: “Mancano i compratori per la Lazio, così Lotito non vende”

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale nel corso di Lazio Social Club, ha parlato della delicata situazione che vive la Lazio e di un ipotetico compratore che manca per poter portare Lotito alla cessione: ecco le sue parole.

Leggi anche: Ciapparoni: “C’è una sola condizione per la cessione di Lotito: dare mandato a una banca d’affari”

Le parole di Condò nell’intervista sulla Lazio

“Non è il mio ideale di presidente Lotito, ovviamente, ma in tutta questa storia ciò che mi manca e che vorrei vedere emergere è un compratore. La spinta dei tifosi per liberarsi dal presidente è diventata fortissima e sta portando a rinunce clamorose, ma molti tifosi laziali che conosco io e non appartengono al tifo organizzato, vanno lo stesso.

Servono i compratori, ma esistono? Esiste una persona, un fondo, un gruppo di imprenditori capace di andare da Lotito e dire ‘ti offro questi soldi per comprare la Lazio?’. Per ora non si vede, manca questo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP