INTERVISTE
Lazio Women, Consolini: “Società organizzata, qui per crescere”
Intervista ufficiale da parte della nuova calciatrice della Lazio Women, ecco cosa ha detto Lidia Consolini ai microfoni di LSC.
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Le parole di Consolini nell’intervista sulla Lazio Women
“La Lazio è una società molto organizzata, mi hanno convinto molto le parole del mister e soprattutto del direttore e ho scelto di venire qua. La Lazio mi può dare crescita, esperienza, nuove amicizie e nuove avventure. Quando ero a Milano facevo ogni volta Lecco-Milano che erano 40 minuti, ora sono passata a fare 4 minuti per arrivare al campo: sicuramente questo aspetto è migliorato, ma farei di tutto per la passione che ho per il calcio. Voglio lavorare per crescere sulla continuità tra primo e secondo tempo”.
Consolini sull’amicizia con Sciabica.
“Il mister ci fa sempre la battuta che parlava male di lui, però mi ha detto sempre belle parole, mi ha convinto anche lei a venire qua ed è stata anche una grande amica. Mi sento pronta per il grande salto, ora voglio lavorare su me stessa con la squadra e sulle prossime partite. Nasco nel ruolo di braccetto/terzino, però posso giocare dove il mister ha bisogno. Lui vuole che il braccetto salga tanto e si proponga e io sono sempre a disposizione”.
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